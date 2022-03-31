Проект "Московское долголетие" шагнул в регионы

"Мы для всех открыты. Здесь со мной присутствуют руководители нашей дирекции "Московского долголетия". Готовы скрупулезно показывать все самые сложные экономические, юридические и нормативно-правовые, маркетинговые, пиар- и другие технологии. Потому что, по сути, мы с вами вместе формируем экосреду российского долголетия и даем качество жизни всем нашим гражданам", - сказал Филиппов в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: "Активное долголетие - опыт российских регионов".