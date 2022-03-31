Проект "Московское долголетие" шагнул в регионы

Власти Москвы готовы делиться полученным опытом в реализации проекта "Московское долголетие" с другими регионами России. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
"Мы для всех открыты. Здесь со мной присутствуют руководители нашей дирекции "Московского долголетия". Готовы скрупулезно показывать все самые сложные экономические, юридические и нормативно-правовые, маркетинговые, пиар- и другие технологии. Потому что, по сути, мы с вами вместе формируем экосреду российского долголетия и даем качество жизни всем нашим гражданам", - сказал Филиппов в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: "Активное долголетие - опыт российских регионов".
Он отметил, что Подмосковье и Нижегородская область на основании московского опыта уже начали развивать свои региональные программы по долголетию, а также недавно в Магаданской области открылся проект "Колымское долголетие".
"Самое главное, что мы даем возможности нашим гражданам старшего возраста, после 60 лет, чувствовать себя востребованными, получать новые эмоции, чувствовать себя здоровее и даже выглядеть красивее", - добавил Филиппов.
Проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года и сейчас является крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. Сейчас для участников доступны бесплатные занятия по более чем 30 направлениям активностей.