В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
48 минут назад

Власти Москвы готовы делиться опытом реализации проектов по долголетию с другими регионами

ТАССТАСС

Власти Москвы готовы делиться полученным опытом в реализации проекта "Московское долголетие" с другими регионами России. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Проект "Московское долголетие" шагнул в регионы
Фото: ТАССТАСС

"Мы для всех открыты. Здесь со мной присутствуют руководители нашей дирекции "Московского долголетия". Готовы скрупулезно показывать все самые сложные экономические, юридические и нормативно-правовые, маркетинговые, пиар- и другие технологии. Потому что, по сути, мы с вами вместе формируем экосреду российского долголетия и даем качество жизни всем нашим гражданам", - сказал Филиппов в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: "Активное долголетие - опыт российских регионов".

Он отметил, что Подмосковье и Нижегородская область на основании московского опыта уже начали развивать свои региональные программы по долголетию, а также недавно в Магаданской области открылся проект "Колымское долголетие".

"Самое главное, что мы даем возможности нашим гражданам старшего возраста, после 60 лет, чувствовать себя востребованными, получать новые эмоции, чувствовать себя здоровее и даже выглядеть красивее", - добавил Филиппов.

Проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года и сейчас является крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. Сейчас для участников доступны бесплатные занятия по более чем 30 направлениям активностей.

Новости Москвы,Владимир Филиппов,Совет Федерации,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители