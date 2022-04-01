Названы районы Москвы с самым дорогим готовым жильем

По итогам первых трех месяцев 2022 года районами Старой Москвы с самым дорогим жильем на вторичном рынке стали Хамовники, Якиманка и Арбат. Такие данные назвали аналитики компании Est-a-Tet, пишет РБК.

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Выше всего средняя стоимость одного квадратного метра готовых квартир оказалась в Хамовниках — там она достигает 1,38 миллиона рублей. Второе место занял район Якиманка с 1,1 миллиона за «квадрат», а третье — Арбат с 1,01 миллиона рублей за «квадрат».

В топ-пять районов с дорогим жильем вошли Пресненский (895,4 тысячи рублей за «квадрат») и Тверской (857,5 тысячи рублей за «квадрат»). Как отметили аналитики, все локации из первой пятерки рейтинга расположены в Центральном административном округе (ЦАО) столицы.

Всего, по оценке Est-a-Tet, на вторичном рынке жилья в Старой Москве выставлено на продажу 30,7 тысячи объектов. Средняя цена одного квадратного метра в черте города находится на уровне 523,8 тысячи рублей.