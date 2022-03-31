Москва сохранит темпы реализации программы реновации в условиях санкций

«За то время, которое прошло со старта программы, у жителей было много опасений и насчет сроков строительства, и качества отделки, и процесса переселения. Все они были развеяны - дома по реновации строятся, люди оформляют документы и переезжают, получая готовое жилье. Уже сформировался определенный уровень доверия к программе, и я убежден в том, что он оправдан и его удастся сохранить», - сказал Александр Козлов.