Москва сохранит темпы реализации программы реновации в условиях санкций

Москве удастся сохранить высокие темпы реализации программы реновации даже в условиях санкционного давления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.
«Программа реновации в Москве - это процесс не только строительный, но и социальный. Переезд в новое качественное жилье - значимое событие в жизни для миллиона москвичей. Эта программа должна быть максимально ограждена от санкционного давления. Полагаю, что Москве удастся сохранить темпы и соблюдать ранее намеченные планы переселения вне зависимости от политической ситуации», - отметил депутат.
По его словам, сейчас заселяется 159 новостроек площадью 2 млн кв. м, в новые квартиры уже переехали 49,5 тыс. человек. Кроме того, в Москве вводятся меры поддержки для строительной отрасли, которые помогут сгладить влияние санкций и роста цен. Козлов добавил, что прямой зависимости от импортных материалов в стройкомплексе нет: многое производится в Москве и Московской области, поставляется из других российских регионов. Отрасль в значительной мере обеспечена материалами отечественного производства.
«За то время, которое прошло со старта программы, у жителей было много опасений и насчет сроков строительства, и качества отделки, и процесса переселения. Все они были развеяны - дома по реновации строятся, люди оформляют документы и переезжают, получая готовое жилье. Уже сформировался определенный уровень доверия к программе, и я убежден в том, что он оправдан и его удастся сохранить», - сказал Александр Козлов.
Депутат подчеркнул важность оказания информационной поддержки в период турбулентности. В этой связи зарекомендовал себя реализуемый в ряде районов проект мобильных информационных центров.
«Психологически непросто подготовиться к переезду из квартиры, где ты жил всю жизнь, и таких людей в наших пятиэтажках много. У них всегда будут вопросы, и отвечать на них нужно обязательно, информировать о каждом шаге по строительству их будущего дома, срокам, процедурам и регламентам. Процесс переезда должен быть прозрачным до последней детали», - уточнил парламентарий.