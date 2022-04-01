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2 часа назад

Осадки в Москве продлятся до воскресенья

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Мокрый снег начнется в Москве вечером, продлится всю ночь и большую часть дня субботы. Осадки в столице прекратятся только в воскресенье, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Осадки в Москве продлятся до воскресенья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас уже на юге Московской области идет мокрый снег, эта зона осадков смещается к северу. И вечером снег начнется уже в Москве, он продлится всю ночь и большую часть дня завтра. Осадки прекратятся только в воскресенье, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков", - сказал он.

Максимальная температура в Москве, по его словам, днем составит два-четыре градуса тепла, в области - от одного градуса ниже нуля до четырех выше нуля. Также ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, атмосферное давление будет понижаться.

В ночь на субботу в столице ожидается от нуля до двух градусов ниже нуля и ветер. В субботу днем будет мокрый снег с перерывами и один-три градуса тепла. Атмосферное давление составит до 174 ртутного столба.

Новости Москвы,Александр Синенков,
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