Осадки в Москве продлятся до воскресенья

"Сейчас уже на юге Московской области идет мокрый снег, эта зона осадков смещается к северу. И вечером снег начнется уже в Москве, он продлится всю ночь и большую часть дня завтра. Осадки прекратятся только в воскресенье, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков", - сказал он.