В поп-ап пространстве на Северном речном вокзале открылась новая инсталляция «Мечты о небе» Музея транспорта Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Музей транспорта Москвы открыл новую инсталляцию «Мечты о небе» в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале. Вы сможете ощутить себя в мастерской инженера будущего, увидеть концепт первого российского аэротакси и пофантазировать на тему системы воздушного движения», - говорится в материале.
Как уточняется, посетить инсталляцию можно ежедневно с 8:00 до 20:00, вход свободный.