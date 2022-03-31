на Северном речном вокзале открылась новая инсталляция "Мечты о небе"

«Музей транспорта Москвы открыл новую инсталляцию «Мечты о небе» в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале. Вы сможете ощутить себя в мастерской инженера будущего, увидеть концепт первого российского аэротакси и пофантазировать на тему системы воздушного движения», - говорится в материале.