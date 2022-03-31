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1 час назад

Новая инсталляция «Мечты о небе» открылась на Северном речном вокзале

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 1

В поп-ап пространстве на Северном речном вокзале открылась новая инсталляция «Мечты о небе» Музея транспорта Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

на Северном речном вокзале открылась новая инсталляция "Мечты о небе"
Фото: mos.rumos.ru

«Музей транспорта Москвы открыл новую инсталляцию «Мечты о небе» в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале. Вы сможете ощутить себя в мастерской инженера будущего, увидеть концепт первого российского аэротакси и пофантазировать на тему системы воздушного движения», - говорится в материале.

Как уточняется, посетить инсталляцию можно ежедневно с 8:00 до 20:00, вход свободный.

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