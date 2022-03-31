В начале следующей недели зима вернется в столицу

«Я бы хотел обратить внимание на заметное похолодание в первые дни следующей недели, 4-5 апреля. Температуры будут от минус 11 до минус 6 градусов, это вполне зимняя погода. Дневные температуры, будут, конечно, выше нуля, но в послеполуденные часы, а утром будет холодно», - сказал он.