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1 час назад

Синоптик: Москвичей ожидает зимняя погода в начале следующей недели

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

В столице в начале следующей недели, 4-5 апреля, ожидается похолодание, погода будет зимняя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале следующей недели зима вернется в столицу
Фото: ТАССТАСС

«Я бы хотел обратить внимание на заметное похолодание в первые дни следующей недели, 4-5 апреля. Температуры будут от минус 11 до минус 6 градусов, это вполне зимняя погода. Дневные температуры, будут, конечно, выше нуля, но в послеполуденные часы, а утром будет холодно», - сказал он.

Синоптик уточнил, что осадки будут небольшие, ожидается переменная облачность.

«Ситуация с осадками будет существенно лучше. Ожидается переменная облачность и местами уже небольшие осадки», - пояснил Вильфанд.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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