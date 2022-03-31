В начале следующей недели зима вернется в столицу

В столице в начале следующей недели, 4-5 апреля, ожидается похолодание, погода будет зимняя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Я бы хотел обратить внимание на заметное похолодание в первые дни следующей недели, 4-5 апреля. Температуры будут от минус 11 до минус 6 градусов, это вполне зимняя погода. Дневные температуры, будут, конечно, выше нуля, но в послеполуденные часы, а утром будет холодно», - сказал он.
Синоптик уточнил, что осадки будут небольшие, ожидается переменная облачность.
«Ситуация с осадками будет существенно лучше. Ожидается переменная облачность и местами уже небольшие осадки», - пояснил Вильфанд.