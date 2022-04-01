Раскрыто название нового небоскреба «Москва-Сити»

«"Москва-Сити" — уникальный проект не только для Москвы, но и для всей России, и сегодня он продолжает свое активное развитие. Благодаря новому МФК Moscow Towers деловой центр пополнится качественной инфраструктурой, офисами и апартаментами, которые, несомненно, будут пользоваться высоким спросом», — рассказал региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев.