Раскрыто название нового небоскреба «Москва-Сити»

Новый небоскреб в деловом центре «Москва-Сити» назовут Moscow Towers. Наименование раскрыл столичный строительный комплекс на своем официальном сайте со ссылкой на пресс-службу консалтинговой компании Knight Frank.
Небоскреб, состоящий из двух соединенных башен, появится на 15-м участке Московского международного делового центра. 62-этажное здание площадью 400 тысяч квадратных метров будет состоять из офисной части, апартаментов и торговых площадей. Силуэт Moscow Towers образует букву M, символизирующую Москву.
Внутри переходных мостов, соединяющих башни, разместятся лобби с зимними садами и зонами отдыха. Оттуда откроется панорамный вид на город. Внутри небоскреба резидентам будет доступно клубное пространство с фитнес-залом, SPA, лаунж-зона с баром, 16 эскалаторов и 72 скоростных лифта.
«"Москва-Сити" — уникальный проект не только для Москвы, но и для всей России, и сегодня он продолжает свое активное развитие. Благодаря новому МФК Moscow Towers деловой центр пополнится качественной инфраструктурой, офисами и апартаментами, которые, несомненно, будут пользоваться высоким спросом», — рассказал региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев.
Moscow Towers — первый объект на территории центра, обладающий международным сертификатом устойчивого развития LEED Gold.
Ранее в сети «Москву-Сити» сравнили с Нью-Йорком.