Столичный зоопарк перешел на весенний режим работы

На весенний режим работы с 1 апреля перешел Московский зоопарк. Посетители смогут понаблюдать за активностью подопечных зоосада, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

Фото: ТАСС ТАСС

С наступлением весны и увеличением светового дня обитатели зоопарка проявляют большую активность, чем в зимний период. Так, в зоопарке проснулись сурки и медведи, а львы, гиены и обитатели Детского зоопарка проявляют повышенную активность.Кроме того, посетители зоосада могут посмотреть на весеннюю активность лис, песцов, выдр, сов, обезьян, медоедов и многих других животных. В ближайшее время из гнезд в Доме птиц выйдут птенцы пингвинов.

Также доступна контактная зона, где можно покормить и погладить коз и овец.