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22 минуты назад

Столичный зоопарк перешел на весенний режим работы

РИАМОиещё 2

На весенний режим работы с 1 апреля перешел Московский зоопарк. Посетители смогут понаблюдать за активностью подопечных зоосада, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

Столичный зоопарк перешел на весенний режим работы
Фото: ТАССТАСС

С наступлением весны и увеличением светового дня обитатели зоопарка проявляют большую активность, чем в зимний период. Так, в зоопарке проснулись сурки и медведи, а львы, гиены и обитатели Детского зоопарка проявляют повышенную активность.Кроме того, посетители зоосада могут посмотреть на весеннюю активность лис, песцов, выдр, сов, обезьян, медоедов и многих других животных. В ближайшее время из гнезд в Доме птиц выйдут птенцы пингвинов.

Также доступна контактная зона, где можно покормить и погладить коз и овец.

С переходом на весенний режим работы Московский зоопарк будет открыт для посетителей с 9 до 20 часов. Вход на его территорию будет закрываться в 19 часов.

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