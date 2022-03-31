Собянин увеличил в два раза субсидии на приобретение автомобилей такси и каршеринга

Власти Москвы приняли решение о дополнительных мерах поддержки такси и каршеринга в виде увеличения в два раза размеров субсидий. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

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"Правительство Москвы приняло решение об увеличении в два раза размера субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга. Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

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Городская программа поддержки таксомоторных компаний и операторов каршеринга, приобретающих автомобили в кредит или лизинг, реализуется с 2012 года. Поддержка оказывается в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

В настоящее время парк такси Московского региона насчитывает 155 тыс. автомобилей (60 тыс. - Москва, 95 тыс. - Московская область), 60% из которых находятся в лизинге. В парке каршеринга находится порядка 30 тыс. автомобилей, все они приобретены по договорам лизинга.

"В феврале-марте 2022 года в связи со значительным ростом ключевой ставки Центрального банка произошло и увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга. В этих условиях увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей", - добавили в пресс-службе.

Льготная парковка

Кроме того, правительство Москвы расширило возможности операторов каршеринга по оформлению льготных парковочных разрешений. В соответствии с постановлением мэра, срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга увеличен на один год - с трех до четырех лет. Также на один год - с года до двух лет - увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений. Это решение вступит в силу с 18 апреля.

Кроме того, до 1 января 2023 года отложена интеграция мобильных приложений операторов каршеринга в единое городское приложение MAAS "Московский транспорт". В условиях роста рыночных цен на легковые автомобили и ограниченного предложения новых моделей операторы каршеринга не имеют достаточных финансовых ресурсов и возможностей для обновления парка машин в ранее планировавшихся объемах.

При этом в распоряжении операторов имеются 13 тыс. автомобилей, находящихся в хорошем техническом состоянии, которые пришлось бы вывести с рынка в связи с истечением трехлетнего срока использования. Продление срока действия льготных парковочных разрешений до четырех лет позволит операторам использовать машины на один год дольше и, соответственно, сохранить достигнутый уровень доступности каршеринга для потребителей - 30 тыс. машин (самый большой парк каршеринга в Европе).

Временное приостановление требования интеграции мобильных приложений каршеринга в единое городское приложение "Московский транспорт" также снизит финансовую и регуляторную нагрузку на этот вид бизнеса и облегчит его адаптацию к новым рыночным условиям.