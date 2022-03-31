В Москве построят 4 новых спортивных комплекса, общей площадью более 2,6 га

Власти Москвы реализовали на торгах права на размещение четырех некапитальных спортивных объектов на востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в Троицком административном округе. Комплексы будут располагаться на земельных участках общей площадью более 2,6 га, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
"Москва проводит аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов с 2020 года. По итогам торгов арендаторы получают участок и право возвести на нем некапитальные конструкции без фундамента, что менее затратно и гораздо быстрее для запуска бизнес-проекта. В марте 2022 года город реализовал права на размещение четырех таких спортивных комплексов в ВАО, ЮВАО, ЗАО и ТАО. Договоры с победителями заключат на 49 лет", - приводятся слова главы департамента Максима Гамана.
Победитель аукциона сам выбирает тип легковозводимого спортсооружения, если иное не предусмотрено схемой размещения, но должен придерживаться утвержденного списка из 25 позиций. В нем указано множество вариантов - от физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом или ледовым катком до регбийного поля, площадки для хоккея на роликах, пейнтбольного полигона или экстрим-парка. К сооружениям можно подводить все необходимые коммуникации. После установки некапитального спортивного объекта инвестор получает заключение Москомспорта о соответствии всем требованиям.