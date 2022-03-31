В Москве построят 4 новых спортивных комплекса, общей площадью более 2,6 га

"Москва проводит аукционы на право размещения некапитальных спортивных объектов с 2020 года. По итогам торгов арендаторы получают участок и право возвести на нем некапитальные конструкции без фундамента, что менее затратно и гораздо быстрее для запуска бизнес-проекта. В марте 2022 года город реализовал права на размещение четырех таких спортивных комплексов в ВАО, ЮВАО, ЗАО и ТАО. Договоры с победителями заключат на 49 лет", - приводятся слова главы департамента Максима Гамана.