Архангельская сеть ресторанов планирует заменить в Москве Starbucks и McDonald's

«Грядка» уже 11 лет работает в регионах. А в 2020 году мы решили зайти в Москву и построили фабрику на 5 тыс. кв. м в Лобне. Мы уже открыли свои рестораны в Долгопрудном, Лобне и Дмитрове, всего у нас 14 ресторанов по всей стране. И сейчас у нас в планах в течение 1,5 месяца открыть восемь ресторанов в Москве и еще 10 в Московской области», - пояснил Дмитрий Романов.