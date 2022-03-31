Возле Битцевского леса создадут лыжную базу

Лыжную базу с тренировочным маршрутом планируется создать в Москве около Битцевского леса, работы проведут вне границ особо охраняемой природной территории в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению природно-исторического парка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников, лыжная база с этой стороны Битцевского леса существовала в советские годы. Она называлась в честь располагавшегося тогда здесь совхоза "Красный маяк". Лыжные трассы были популярны, на них проводили районные соревнования, сдавали нормы ГТО и студенческие зачеты по физкультуре.

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"Лыжную базу сделают по просьбе жителей района Чертаново Центральное, которые направляли в префектуру обращения. Для нее был подобран участок площадью более одного гектара на территории бывшего гаражного комплекса. Таким образом, база появится всего в 500 м от места, где располагалась ранее", - сказал Мельников.

По его словам, здесь предлагается обустроить нестационарный павильон лыжной базы. В нем будут располагаться вестибюль с гардеробом и санузлами, технические помещения, прокат и место для ремонта спортивного инвентаря, раздевалки, административные помещения, учебные классы и буфет. Также на территории планируется разместить отдельно стоящие киоск "Кофе, чай" и туалет, оборудовать навес со скамейками для переодевания. Кроме того, здесь можно будет проложить круговую лыжню протяженностью 50 м для проверки лыжного оборудования перед выходом на дистанцию.

С территории лыжной базы предусмотрен выход на кольцевые спортивные маршруты протяженностью 1,6, 4,2 и 22 км, предназначенные как для классического, так и для конькового хода. Летом здесь можно будет организовать прокат велосипедов и роликов, а павильон использовать как базу для экотуризма и экопросвещения. Также будет обустроена большая озелененная парковка.