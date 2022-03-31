В Москве улучшат жизнь людей с ментальными особенностями

В прошлом году в Москве начал работу комплексный центр сопровождаемого проживания для людей с особенностями ментального развития. В рамках работы центра было открыто учебно-тренировочное общежитие для выпускников городских центров содействия семейному воспитанию. В ближайшее время в столице начнет работу похожее учреждение для адаптации к самостоятельной жизни молодых людей — выпускников психоневрологических интернатов. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Центр сопровождаемого проживания отвечает современным трендам в сфере поддержки людей с ментальными особенностями здоровья. В тренировочном общежитии ранее адаптировались к жизни дети-сироты из детских учреждений. Первое такое общежитие при центре было открыто в прошлом году в Зябликове. Второе общежитие уже для выпускников городских психоневрологических интернатов (домов интернатов) готовится к открытию в Орехово-Борисове», — отметила она.

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Анастасия Ракова рассказала, что перед выпуском в самостоятельную жизнь ребята проходят завершающий этап подготовки в восьми тренировочных квартирах центра, расположенных в многоквартирных жилых домах в районе Некрасовка. Там они живут с минимальным сопровождением. Лишь изредка их навещают специалисты центра сопровождаемого проживания «Гурьевский», в структуру которого входят квартиры. Сотрудники центра контролируют, комфортно ли здесь жить ребятам из психоневрологических интернатов. После выпуска молодые люди вправе воспользоваться новой услугой центра — постинтернатным сопровождением. Первые три года самостоятельной жизни они смогут консультироваться с кураторами по любым вопросам своего жизнеустройства, а также получать правовую и психологическую поддержку.

«Москва стала первым регионом, сопровождающим людей с ментальной инвалидностью после выпуска из соцучреждений. Такая технология постинтернатного сопровождения уникальна. Вместе с новым общежитием столичный центр сопровождаемого проживания охватит уже 150 человек, каждый из которых будет обучаться по индивидуальной программе социальной реабилитации и адаптации», — подчеркнула Анастасия Ракова.

Общежития в Зябликове и Орехово-Борисове имеют идентичную планировку и оснащенность. Это двухэтажные здания на 10 и 13 квартир, в каждой из которых могут разместиться до шести человек. В квартирах оборудованы спальни на двух-трех человек, гостиная, два санузла с полным санитарно-техническим оборудованием, прихожая. В каждой квартире есть все необходимые предметы быта, инвентарь, мебель, оборудование: диваны, диваны-кровати, столы, письменные столы, тумбы для личных вещей, стулья, кресла для отдыха, шкафы для одежды, телевизор. Также в каждой квартире оборудованы современные кухни-столовые с необходимой посудой, бытовой техникой, холодильником, посудомоечной машиной. Это сделано специально для того, чтобы молодые люди могли самостоятельно вести быт и учиться готовить пищу.

В зданиях нет больших актовых залов, спортзалов или рекреаций — всё как в обычных городских многоквартирных домах. Вместо этого в каждом общежитии есть один мультизал, где студенты могут собираться в свободное от учебы и работы время, общаться и проводить общие мероприятия.

Сегодня 30 ребят из первого общежития работают, остальные получают образование. Обучаться в центре сопровождаемого проживания ребята могут до пяти лет, но сроки в каждом отдельном случае определяются индивидуально, исходя из потребностей и скорости адаптации студента. За прошедший год шестеро ребят освоили программу обучения. Сейчас они готовятся к получению социального жилья и выпуску из центра в самостоятельную жизнь.

Сроки обучения ребят из второго общежития короче — до года. Бывшим жителям психоневрологических интернатов окажут поддержку в получении образования и профессии, а также поиске работы. А людям со статусом сироты помогут подготовиться к жилищной комиссии и успешно пройти ее.