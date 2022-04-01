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8 часов назад

Москва стала самым популярным железнодорожным направлением в апреле

ТАССиещё 3

Билеты в Москву стали самыми востребованными у россиян для путешествий на поезде с 1 по 30 апреля, сообщили ТАСС в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Tutu.ru. Более 25% билетов, забронированных с 1 по 29 марта, приходится на столицу.

Москва стала самым популярным железнодорожным направлением в апреле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наибольшим спросом пользуются ж/д билеты в Москву, на столицу приходится чуть больше четверти бронирований", - сообщили в Tutu.ru.

По данным сервиса, средняя стоимость билета в Москву составила около 2,7 тыс. рублей. Наибольшим спросом столица пользуется у жителей Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара.

На втором месте по популярности - Санкт-Петербург. Более 10% пассажиров планируют посетить Петербург в апреле. Средний чек в одну сторону составил 2,9 тыс. рублей.

Также популярны путешествия в Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. В среднем билет в Краснодар стоит около 2,9 тыс. рублей, в Ростов-на-Дону - более 3 тыс. рублей, в Симферополь - 5,6 тыс. рублей.

Самыми бюджетными направлениями стали Ярославль, стоимость билета в одну сторону - 1,3 тыс. рублей, и Нижний Новгород, средний чек - около 2 тыс. рублей. Самыми дорогими оказались билеты в Анапу - 4,7 тыс. рублей и Симферополь - 5,6 тыс. рублей.

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