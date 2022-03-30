В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

В Москве продадут меню первого в России «Макдоналдса» за пять миллионов рублей

Lenta.ruLenta.ru

В Москве продадут меню первого в России «Макдоналдса», который открылся на Пушкинской площади 31 января 1990 года. Соответствующий пост появился в сервисе «Объявления ВКонтакте».

В Москве продадут меню первого в России «Макдоналдса» за пять миллионов рублей
Фото: ЖЖЖЖ

Продавец Вера опубликовала снимок, на котором запечатлен заламинированный лист с изображениями, наименованиями и описанием блюд ресторана быстрого питания. По словам женщины, она взяла меню прямо во время открытия точки питания в столице.

Согласно объявлению, стоимость товара составляет пять миллионов рублей. Продавец также рассматривает возможность принять оплату в иностранной валюте, установив цену в 40 тысяч долларов.

В декабре 2019 года житель Санкт-Петербурга разместил на платформе Avito объявление о продаже монеты номиналом два рубля за миллиард рублей. Уникальность монеты состоит в том, что ее аверс повернут относительно реверса ровно на 90 градусов.

Новости Москвы,McDonald's,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители