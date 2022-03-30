Москвичей научат делать подгузники из мха

Детский бренд My Kiddo предложил потребителям своей продукции научиться самостоятельно изготавливать подгузники из подручных материалов. О проведении мастер-класса на эту тему говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«My Kiddo готовится к импортозамещению. На мастер классе будут использоваться нетрадиционные материалы: марля, мох, капустный лист и полиэтиленовые пакеты, — сообщили представители бренда.

О мастер-классе было также объявлено в соцсетях. Отмечается, что в бренде решили «пофантазировать, из каких подручных (или не очень) средств можно сделать подгузник». Подписчикам предложили также выдвинуть свои версии.