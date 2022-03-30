В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Москвичей научат делать подгузники из мха

Газета.RuГазета.Ru

Детский бренд My Kiddo предложил потребителям своей продукции научиться самостоятельно изготавливать подгузники из подручных материалов. О проведении мастер-класса на эту тему говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Москвичей научат делать подгузники из мха
Фото: DepositphotosDepositphotos

«My Kiddo готовится к импортозамещению. На мастер классе будут использоваться нетрадиционные материалы: марля, мох, капустный лист и полиэтиленовые пакеты, — сообщили представители бренда.

О мастер-классе было также объявлено в соцсетях. Отмечается, что в бренде решили «пофантазировать, из каких подручных (или не очень) средств можно сделать подгузник». Подписчикам предложили также выдвинуть свои версии.

По итогам мастер-класса, который пройдет 31 марта, будет выпущен обучающий видеоролик.

Ранее пищевой технолог рассказала, откуда взялся миф о туалетной бумаге в сосисках.

Последние новости
Новости Москвы,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители