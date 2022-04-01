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44 минуты назад

В Московском регионе стартовала запись в первые классы школ

РИАМОиещё 15

В Подмосковье и Москве с 1 апреля родителям стала доступна запись детей в первый класс школ.

В Московском регионе стартовала запись в первые классы школ
Фото:  РИАМО, РИАМО,

Как сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья, с сегодняшнего дня родители могут подать документы в первые классы по месту регистрации ребенка. При этом приносить оригиналы документов в школу не требуется, их проверят удаленно.

Кроме того, записать ребенка в первый класс можно с помощью регионального портала госуслуг. Всего в регионе в новом учебном году ожидается поступление более 100 тыс. первоклассников.В столице запись детей в первый класс будет доступна до 5 сентября.

Подать заявление можно через портал mos.ru.В электронном заявлении можно указать до 3 школ: в обязательном порядке школу территориального прикрепления, а также еще две по выбору.

«В текущем учебном году 95% родителей выбрали для своих детей школу в своем районе. У каждого ребенка в любой школе есть все возможности для раскрытия своих талантов и способностей», – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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