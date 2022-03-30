В Москве не будут повышать стоимость проезда на общественном транспорте

«Мы не планируем повышать стоимость проезда. Обычно индексация проводится раз в год. На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит», — заявили в пресс-службе.