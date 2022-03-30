Власти Москвы В Москве не будут повышать стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Мы не планируем повышать стоимость проезда. Обычно индексация проводится раз в год. На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит», — заявили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что пассажиры общественного транспорта столицы смогут сэкономить 10 рублей при оплате проезда при помощи Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay по карте «Мир».