20% москвичей откажутся от зарубежного фастфуда, если он вернется в РФ

Каждый пятый потребитель западного фастфуда в Москве откажется от него, даже если предприятия быстрого питания вернутся на отечественный рынок. Об этом говорится в результатах опроса компании IFORS Research, проведенного среди 1 000 москвичей от 18 до 60 лет во всех административных округах столицы.

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"В случае возвращения зарубежного фастфуда на российский рынок, зарубежные компании потеряют в среднем каждого пятого клиента, это до 20% своей целевой аудитории среди москвичей. А именно: к McDonald's не планируют возвращаться 17% его "бывших" покупателей, а KFC и Pizza Hut потеряют 21% покупателей", - говорится в результатах аналитики.

Почти все москвичи в возрасте от 18 до 60 лет хотя бы раз в жизни употребляли фастфуд (97%). Чаще всего москвичи заказывали еду в McDonald's и KFC (90%). Далее идут Burger King (78%), "Теремок" (57%), "Крошка-картошка" (56%), Pizza Hut (40%).

О том, что McDonald's приостановил работу в России, знают все опрошенные. Про объявление об уходе с российского рынка Pizza Hut впервые узнали во время опроса 42% опрошенных.

Большинство (61%) москвичей относятся к уходу зарубежного фастфуда скорее отрицательно. 73% опрошенных москвичей не откажутся от фастфуда и уверены, что найдут альтернативу ушедшим брендам.