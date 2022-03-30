В Москве пройдет весенний забег "Апрель"

"Забег "Апрель" от бегового сообщества традиционно откроет сезон шоссейных забегов в столице. Тысячи бегунов выйдут на старт, чтобы отпраздновать начало нового спортивного сезона, встретиться с друзьями и испытать свои силы после зимнего перерыва. Принять участие в забеге смогут все желающие старше 14 лет. Уровень подготовки - не главное. Быстрая и плоская трасса будет комфортна как для новичков, так и для профессиональных атлетов, а дистанция 5 км подойдет даже тем, кто только начинает свое знакомство с бегом", - рассказал собеседник агентства.