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59 минут назад

В Москве пройдет весенний забег "Апрель"

ТАССТАССиещё 1

Традиционный забег "Апрель", который является открытием сезона шоссейных забегов, пройдет в Москве 3 апреля. Бегуны должны будут преодолеть дистанцию в 5 км, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе московского бегового сообщества.

В Москве пройдет весенний забег "Апрель"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Забег "Апрель" от бегового сообщества традиционно откроет сезон шоссейных забегов в столице. Тысячи бегунов выйдут на старт, чтобы отпраздновать начало нового спортивного сезона, встретиться с друзьями и испытать свои силы после зимнего перерыва. Принять участие в забеге смогут все желающие старше 14 лет. Уровень подготовки - не главное. Быстрая и плоская трасса будет комфортна как для новичков, так и для профессиональных атлетов, а дистанция 5 км подойдет даже тем, кто только начинает свое знакомство с бегом", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что маршрут забега пройдет вокруг "Лужников" по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Бегунам откроются виды на Москва-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену "Лужники". Среднее время преодоления дистанции составляет 40 минут.

"На финише всех участников ждут памятные значки, а первых трех лидеров среди мужчин и женщин - подарки от организаторов и партнеров. Для тех, кто захочет громко заявить о своих достижениях, организаторы установят в стартовом городке колокол финишера. После преодоления дистанции все желающие смогут позвонить в него, чтобы рассказать о своих достижениях, а также сделать креативные фото", - рассказал собеседник агентства.

Забег "Апрель" проходит в Москве с 2013 года.

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