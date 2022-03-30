Инклюзивное кафе появилось в Москве

Общеизвестно, что в России немалые трудности с социализацией людей с инвалидностью. Красивое слово «инклюзия» продолжает оставаться для многих из людей с ограниченными возможностями именно словом, никакого реального включения инвалидов в общественные процессы так и не происходит.

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Одним из наглядных доказательств этого является статистика по трудоустройству: среди людей с инвалидностью работают лишь около 15%. Хотя, конечно, при соответствующих мерах поддержки этот процент мог быть значительно увеличен.

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И вот в Москве появилось на одно такое место больше: в культурном инклюзивном центре «Тверская 15» открылось кафе, идейный вдохновитель и главный бариста которого – Александр Салогуб. Саша – паралимпиец, призёр турниров по регби на колясках. А ещё он увлечённый кофеман. Пока готовит кофе, расскажет о множестве способов обжарки, которые перепробовал, пока не нашёл ту, что нравится на сто процентов. Кофе именно этой обжарки Саша и предлагает посетителям «Тверской 15». Автор статьи – большая фанатка флэт уайта, и ответственно заявляет, что тут он и правда один из лучших в Москве.

Открыть кафе, чтобы в нём мог работать человек на коляске, весьма непросто. Саша рассказывает, что мест, где людей с инвалидностью, например, учили бы варить кофе, просто нет. Дело в том, что вся фирменная мебель для кофеен не рассчитана на людей, которые не могут стоять. И специальной мебели также не существует.

Всему, что Саша умеет, он научился самостоятельно, у себя дома. А теперь хочет обучать и других. «Тверская 15» – это в первую очередь место, где ребята с физической, или ментальной инвалидностью могут получить навыки бариста или официанта.

Конечно же, вход в центр и кафе оборудованы пандусом, так что пространство доступно и для посетителей, передвигающихся по городу на колясках. Местоположение кафе позволяет ненадолго забежать туда просто во время прогулки по центру города, взяв стаканчик кофе с собой, но можно и задержаться. Обстановка уютная и очень свойская: старый буфет в центре зала, поделки подопечных центра на подоконниках, книги, яркие панно на стенах. И пока у кафе нет собственной кухни, их друзья и партнёры из компании «Лес» привозят веганские печенья собственного изготовления для продажи.

В центре проходят занятия для детей и взрослых. Например, в эту субботу, пока редакция «Москвы Меняется» готовила этот репортаж, в соседнем с кафе залом шёл большой и важный разговор о проблеме насилия у людей с инвалидностью, трудностях поиска границ между здоровыми людьми и ребятами с ограниченными возможностями. С тех пор, как о кафе «Тверской 15» стали писать в СМИ, к Саше приходят желающие трудоустроиться или постажироваться, просто так, прямо в кафе, без предварительных договорённостей. Он готовит кофе и подробно рассказывает обратившимся, что можно делать в рамках этой работы, и чему он учит.