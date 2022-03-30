На Северном речном вокзале в Москве открыли туристический инфоцентр

"Это уже пятый информационный центр для туристов, который мы открыли начиная с 2020 года. В основном они ориентированы на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях. Гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.