На Северном речном вокзале в Москве открыли туристический инфоцентр

Туристический информационной центр заработал на Северном речном вокзале в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"Это уже пятый информационный центр для туристов, который мы открыли начиная с 2020 года. В основном они ориентированы на путешественников, но и москвичам может быть интересно узнать о городских событиях и достопримечательностях. Гиды помогут составить экскурсионные маршруты, предоставят карты и путеводители на русском и иностранных языках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Она добавила, что специалисты также познакомят горожан и приезжих с возможностями цифрового туристического сервиса Russpass. А сотрудники информационного ресурса "Московский транспорт" проконсультируют посетителей о тарифах на проезд в общественном транспорте столицы и его расписании.
"Новый ТИЦ работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Он расположен на первом этаже здания Северного речного вокзала, который является памятником архитектуры 1930-х годов. После реставрации он превратился в современный и важный транспортный узел, а также стал популярным местом отдыха для москвичей и туристов", - рассказал собеседник агентства.
Об информационных центрах
С 2020 года в городе было открыто четыре информационных центра: на Белорусском вокзале, в аэропортах Внуково и Домодедово, а также флагманский в парке "Зарядье". ТИЦ на Северном речном вокзале стал пятым. Также в самых популярных туристических местах столицы расположены 18 инфостоек.