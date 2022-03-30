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30 марта

Около 170 экспертов будут проверять продукты на столичных ярмарках выходного дня

Вечерняя Москваиещё 2

Ярмарки выходного дня вновь начнут работать в столице с 1 апреля. Еженедельно более тысячи фермеров и предпринимателей будут привозить в город свои продукты из 40 российских регионов.

Около 170 экспертов будут проверять продукты на столичных ярмарках выходного дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что вся мясная и рыбная продукция предварительно обязательно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. По словам председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексея Сауткина, в общей сложности 170 специалистов будут ежедневно проводить исследования продукции на столичных ярмарках. В 2022 году на 60 городских ярмарках будут работать 18 передвижных лабораторий, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

14 марта начался прием заявок на участие в ярмарках выходного дня. Для участия в отборе участники должны зарегистрироваться на mos.ru и подать электронную заявку, выбрав на сайте категорию «Предоставление места на ярмарке выходного дня».

Результаты заявочной кампании стали известны 23 марта. Сама ярмарочная сессия пройдет в столице с 1 апреля по 26 июня, среди ее участников (владельцев фермерских и личных хозяйств, предпринимателей и юрлиц) распределят более тысячи торговых мест по 60 адресам. Те производители, которым не хватило мест, были включены в лист ожидания.

Новости Москвы,Новости регионов,Алексей Сауткин,
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