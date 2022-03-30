В Москве запустят курс по управлению персоналом и волонтерами

Ресурсный центр "Мосволонтера" и сеть коворкинг-центров НКО запустят курс по управлению персоналом и волонтерами в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
"Сеть коворкинг-центров НКО и ресурсный центр "Мосволонтер" запускают совместный курс повышения квалификации. Сотрудники некоммерческих организаций смогут бесплатно посетить занятия, где им расскажут об управлении персоналом и координации волонтеров", - говорится в сообщении.
По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, это уже второй курс, который проводится сетью коворкинг-центров НКО совместно с "Мосволонтером".
"В прошлый раз по итогам занятий мы получили позитивные отзывы, а курс успешно завершили представители 45 НКО. В этом году запланировано много интерактивных занятий: игры на конфликтное взаимодействие, практические задачи и тесты", - сказала Драгунова.
Обучение по программе "Управление персоналом и волонтерами в НКО" начнется 31 марта. Чтобы записаться на курс, необходимо перейти по ссылке в Telegram-канале сети коворкинг-центров и заполнить форму. В заявке достаточно указать фамилию, имя и отчество, а также название некоммерческой организации и контактный телефон. Занятия будут проходить каждый четверг с 16:00 до 19:00 на площадке коворкинг-центра НКО Юго-Восточного округа. Всего запланировано пять очных встреч. Слушатели также будут получать задания для самостоятельной работы для отработки полученных знаний на практике, а также изучать профессиональную литературу.
Участники курса овладеют навыками делового общения, менеджмента, научатся грамотно проводить совещания внутри команды и управлять конфликтами, а также узнают об эффективных способах привлечения волонтеров к рабочим процессам, поощрении и мотивации городских помощников.