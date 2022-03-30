В Москве запустят курс по управлению персоналом и волонтерами

"В прошлый раз по итогам занятий мы получили позитивные отзывы, а курс успешно завершили представители 45 НКО. В этом году запланировано много интерактивных занятий: игры на конфликтное взаимодействие, практические задачи и тесты", - сказала Драгунова.

Обучение по программе "Управление персоналом и волонтерами в НКО" начнется 31 марта. Чтобы записаться на курс, необходимо перейти по ссылке в Telegram-канале сети коворкинг-центров и заполнить форму. В заявке достаточно указать фамилию, имя и отчество, а также название некоммерческой организации и контактный телефон. Занятия будут проходить каждый четверг с 16:00 до 19:00 на площадке коворкинг-центра НКО Юго-Восточного округа. Всего запланировано пять очных встреч. Слушатели также будут получать задания для самостоятельной работы для отработки полученных знаний на практике, а также изучать профессиональную литературу.