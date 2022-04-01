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1 час назад

В Москве в пятницу ожидается до +3°С и небольшие осадки

Газета.Ruиещё 1

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 1 апреля, температура поднимется до +3°С. В столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки на юге, а также гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

В Москве в пятницу ожидается до +3°С и небольшие осадки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-1°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -6...-4°С. Будет облачно и выпадет мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается гололедица. В пятницу вечером будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Атмосферное давление днем составит 743 мм рт. ст., а ночью - 740 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега. Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0...+3°С днем и -1...-6°С ночью.

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