Москвичи задумали расширять огороды на дачах

Москвичи задумали расширять свои огороды. Более 70 процентов горожан, владеющих дачами, в этом году собираются провести там много времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Промрейтинг».

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Так, жители столицы планируют большую часть предстоящего лета провести на дачах и развивать там собственное хозяйство. 46 процентов дачников задумались о том, чтобы заняться увеличением количества грядок и разнообразить посадки.

«Призраки экономических неудач 90-х, страх перед пустыми полками и ожидание безденежья вызывают повышенный интерес к развитию индивидуального подсобного хозяйства как к успокоительному, альтернативному источнику продуктов питания», — объяснили в агентстве.

Самыми популярными в этом году растениями, которые москвичи планируют посадить на дачах, стали огурцы, томаты, лук, кабачки, картофель, укроп, клубника, морковь, чеснок.

Жители столицы собираются также благоустраивать загородные дома: 41 процент респондентов заявили о желании сделать ремонт или построить на участке что-нибудь новое.

Отмечается также, что в этом году даже подростки, которые, как правило, избегают таких поездок, начали менять свое отношение к досугу за городом. 57 процентов молодых людей ответили, что собираются бывать на дачах чаще.

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