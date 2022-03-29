В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина Москва 24/Лидия Широнина

Уточняется, что приложения кикшеринга заблокировали возможность аренды самокатов ради безопасности участников дорожного движения.

Также в Госавтоинспекции рассказали, что с начала года были зарегистрированы три ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

"Во всех случаях усматривается вина пешеходов, использующих при движении СИМ, к примеру – пересечение проезжей части вне пешеходного перехода или нахождение на проезжей части без цели ее перехода", – говорится в сообщении.