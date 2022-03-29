Более тысячи рабочих мест создано в Москве для строительства новых водных трамваев

В столице для строительства новых водных трамваев создано больше тысячи рабочих мест, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

«Благодаря заказу на производство электросудов для запуска речных маршрутов удалось сохранить все рабочие места, подрядчики также привлекут более тысячи новых сотрудников. В рамках программ мэра Москвы Сергея Собянина по развитию транспорта мы поддерживаем российский судостроительный бизнес: предприятия, научно-исследовательские организации, проектно-конструкторские бюро», - приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Уточняется, что в настоящее время ведется набор капитанов: подрядчики привлекают опытных специалистов для работы на технологичных и современных судах. В ведомстве подчеркнули, что будущие электрические водные трамваи являются российской разработкой. Кроме того, проект содержит инновационные решения, что делает их лучшими в своем классе.