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1 час назад

Более тысячи рабочих мест создано в Москве для строительства новых водных трамваев

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 1

В столице для строительства новых водных трамваев создано больше тысячи рабочих мест, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Более тысячи рабочих мест создано в Москве для строительства новых водных трамваев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря заказу на производство электросудов для запуска речных маршрутов удалось сохранить все рабочие места, подрядчики также привлекут более тысячи новых сотрудников. В рамках программ мэра Москвы Сергея Собянина по развитию транспорта мы поддерживаем российский судостроительный бизнес: предприятия, научно-исследовательские организации, проектно-конструкторские бюро», - приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Уточняется, что в настоящее время ведется набор капитанов: подрядчики привлекают опытных специалистов для работы на технологичных и современных судах. В ведомстве подчеркнули, что будущие электрические водные трамваи являются российской разработкой. Кроме того, проект содержит инновационные решения, что делает их лучшими в своем классе.

«Мы заключили контракт с АО «ВодоходЪ.Пассажирский порт» на 15 лет. Подрядчик должен запустить первые речные суда этим летом. 1,5 млн москвичей смогут передвигаться быстрее по Москве. Основными пассажирами будут жители прибрежных районов, для них сократится время в пути», - заключили в Дептрансе.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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