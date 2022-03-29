В Москве вырос интерес к IT-специальностям

В Москве вырос интерес к специальностям в IT-сфере. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова цитирует «Мослента».

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«Тренды современного рынка труда можно заметить и в том, какие специальности выбирают поступающие в колледжи», — отметила Ракова.

В текущем учебном году на направления «Информационные системы и программирование», «Графический дизайн» зачислили 3,6 тысячи студентов. Всего новый набор в прошлом учебном году составил 30 тысяч человек, при этом в этот же год из образовательных учреждений выпустилось более 19,5 тысячи студентов.

Заммэра добавила, что столичные колледжи оснащены материально-технической базой для отработки практических навыков. К примеру, на базе Московского государственного образовательного комплекса разработаны симуляторы виртуальной реальности, а в колледже «26 КАДР» имеется голографический стол для обучения строительству и эксплуатации зданий.

Кроме того, в образовательных учреждениях выпускникам помогают в дальнейшем трудоустройстве. Для старшеклассников существует проект «Профессиональное обучение без границ», в рамках которого можно посещать занятия в колледже параллельно с обучением в школе.

Ранее сотрудников сферы IT назвали одними из самых востребованных специалистов в будущем.