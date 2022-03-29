Антироссийские санкции не повлияют на темпы программы реновации в Москве

Темпы реализации программы реновации в Москве не снизятся в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине. Об этом сообщил во вторник в ходе круглого стола в Мосгордуме начальник управления реновации столичного департамента строительства Александр Потехин.

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"Сейчас никаких предпосылок к замедлению темпов строительства нет просто по той причине, что доля импорта в строительстве объектов достаточно невысока. Есть доля импорта комплектующих - насосное оборудование и т. д. Что касается темпов - темпы не будут снижаться однозначно, сейчас предпосылки только к тому, что бюджетное финансирование сохраняется, подрядчики все действительно готовы реализовывать те договорные отношения, которые были обусловлены", - ответил Потехин на вопрос о рисках для реализации программы.

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Он добавил, что столичные власти ведут переговоры с рядом стран-партнеров о замене необходимых для оборудования и систем комплектующих.

"Плюс [ведется] организация производства на территории России, локализация производства во всех сферах, где это необходимо, все это действительно делается", - заключил Потехин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские стройки работают штатно на фоне введения экономических санкций в отношении России. По его словам, строительная отрасль Москвы на 95% независима от внешнего рынка. Основные материалы на городских стройках - металл, бетон, фанера - российского производства; а транспорт и оборудование в основном закупаются на заводах России и Белоруссии.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 441 дома в 158 домов-новостроек. Всего переселяется 73,4 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 49 тыс. человек.