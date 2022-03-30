Авторов экскурсионных маршрутов приглашают на конкурс «Покажи Москву!»

В столице начался новый сезон конкурса экскурсий «Покажи Москву!», сообщила заммэра Наталья Сергунина. Организатором выступил городской Комитет по туризму.

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Заявки принимаются до 21 апреля включительно на официальном сайте. Там же будут опубликованы лучшие маршруты.

- Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей — тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми — пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы, — рассказала Наталья Сергунина.

12 победителей выберет экспертное жюри. Еще пятерых определят участники онлайн-голосования на портале «Активный гражданин».

Итоги конкурса станут известны в июле этого года. Все финалисты получат дипломы и памятные подарки. А тех, кого выберут в онлайн-голосовании, наградят еще и специальными призами от проекта «Активный гражданин».

В состав жюри войдут представители городского Комитета по туризму, Комитета общественных связей и молодежной политики, Департамента культурного наследия, программы Мэра Москвы «Мой район», ВДНХ, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и других организаций. Кроме того, оценивать работы конкурсантов будут победители прошлых лет — экскурсоводы Дмитрий Максименко и Андрей Леднев.

Лучшие 17 маршрутов будут опубликованы на сайте конкурса. Именно там все желающие смогут ознакомиться с авторскими экскурсиями и выбрать для себя наиболее интересный план прогулки по городу.