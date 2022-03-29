Белки в Москве начали линять в преддверии летнего сезона

«На природных территориях Москвы белки начали менять свои «шубки». Линька у млекопитающих происходит два раза в год - весной и осенью. С наступлением холодов звери утепляются, а в преддверии летнего тепла, наоборот, сбрасывают лишнюю шерсть. Некоторые меняют и окраску шубы, чтобы быть менее заметными на снегу», - говорится в сообщении.