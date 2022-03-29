Белки в Москве начали линять в преддверии летнего сезона

В преддверии летнего сезона белки на природных территориях Москвы начали менять свои «шубки». Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
«На природных территориях Москвы белки начали менять свои «шубки». Линька у млекопитающих происходит два раза в год - весной и осенью. С наступлением холодов звери утепляются, а в преддверии летнего тепла, наоборот, сбрасывают лишнюю шерсть. Некоторые меняют и окраску шубы, чтобы быть менее заметными на снегу», - говорится в сообщении.
Отмечается, что линька у белок продлится в течение одного-двух месяцев.
«Переодеваться» в летнюю «шубку» белка начала с мордочки: пока порыжел кончик носа и уши, а вскоре порыжеют лапы, в самом конце - спина и бока. Интересно, что в зимнюю шубку белка переодевается, наоборот, с хвоста», - пояснили в Мосприроде.
Там добавили, что в конце марта и начале апреля в новые «шубки» переоденутся ласки, горностаи и зайцы.