Москвичи выберут названия для 15 станций метро и 13 улиц

В проекте «Активный гражданин» начался второй этап голосований, посвященных выбору названий для 15 станций метро и 13 улиц и бульваров. Они появятся в Москве в ближайшие годы.

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Первый этап завершился в середине февраля. Участники проекта сами предлагали названия для улиц и станций. Вариантов ответа не было, поэтому жители высказывали свои идеи в свободной форме. В рамках второго этапа голосований предстоит выбирать из самых ярких, интересных и популярных названий, предложенных горожанами.

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После завершения первого этапа было собрано более 4,5 миллиона мнений. В каждом из голосований в среднем приняли участие около 180 тысяч человек. Больше всего — около 207 тысяч участников — собрало голосование за название станции метро в ТиНАО между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой. Во второй этап голосования попали варианты «Потапово» и «Купринская».

Также среди самых массовых голосований первого этапа — за название новой станции метро, которая расположится недалеко от Педагогической улицы. Свои варианты прислали более 202 тысяч человек. Из них самые популярные — «Липецкая» и «Дендропарк».

Кроме того, горожане выберут названия для строящихся станций Бирюлевской, Троицкой, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линий метро. Одна из них расположится в Одинцовском районе Московской области.

Посмотреть расположение всех 28 улиц и будущих станций метро, которым нужны названия, а также почитать описания объектов можно на специальной странице.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более 5,8 миллиона человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.