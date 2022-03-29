Иностранцы стали массово освобождать дорогие съёмные квартиры в Москве

После приостановки работы в России многих зарубежных компаний иностранцы стали активно освобождать съёмное элитное жильё в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные участников рынка.

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Директор по продажам агентства Point Estate Роман Амелин рассказал, что 80% иностранцев, которые покинули РФ, арендовали квартиры или апартаменты, и только 20% имели собственное жильё.

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Амелин отметил, что высокооплачиваемые иностранные сотрудники в Москве любили жить именно в квартирах премиального сегмента — в среднем аренда такого жилья обходилась в 300 000 рублей в месяц. Эксперт уточнил, что большинство экспатов с собственным жильём в столице сейчас пытаются быстро его продать и уехать из России.

По данным директора отдела новостроек риелторского агентства Tweed Юлианы Гудович, 90% иностранцев уже покинуло съемное жильё в российской столице — до санкций их было около 10 000 человек.

«Отток экспатов можно наблюдать, в том числе, по сокращению количества учеников в лицее при посольстве Франции в РФ. Ещё в начале прошлого месяца их было около 1200, сейчас их 450, и часть из них граждане России», — заявила Гудович.

По оценкам компании Penny Lane Realty, с середины марта 2022 года число предложений по аренде квартир в элитном сегменте увеличилось на 50%. В агентстве Savills объяснили, что такой рост экспозиции произошел в том числе из-за проблем, связанных с расчётами по сделкам с нерезидентами — некоторые владельцы решили сдавать жильё, а не продавать, пока ситуация не улучшится.

Всё это привело к дисбалансу на арендном рынке элитного жилья. По словам экспертов, собственники не хотят давать скидки больше 5-10%, а квартиранты, напротив, стремятся снять жильё значительно дешевле рыночной стоимости.

В Savills пояснили, что сейчас аренда некоторых элитных квартир стоит 390 000 рублей, в то время как клиенты не готовы тратить больше 250 000 рублей в месяц.