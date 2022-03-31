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59 минут назад

Бочкарев: Завершена реконструкция кинотеатра «Киргизия» на востоке Москвы

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 7

Завершены работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия» в Новогиреево. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На востоке Москвы завершена реконструкция кинотеатра «Киргизия»
Фото: ТАССТАСС

«На востоке Москвы, в районе Новогиреево, инвестор завершил работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия», расположенного по адресу: Зеленый проспект, д. 81. Здание расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта после завершения работ составляет более 27 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

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Глава столичного Стройкомплекса отметил, что Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Ввод в эксплуатацию и открытие объекта для посещения ожидаются в I полугодии 2022 года. Сначала станет доступна торговая часть, а кинотеатр откроется после дооснащения технологическим оборудованием», - добавил Бочкарев.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, которые приводит пресс-служба, в здании разместится многофункциональный общественный центр шаговой доступности, который станет семейным досуговым центром.

«В составе объекта предусмотрен шестизальный кинокомплекс на 342 зрительских места. К нему добавятся сетевой супермаркет, торговые галереи с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, площадки для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий, а также подземная автостоянка», - отметил Левкин.

Глава департамента подчеркнул, что многофункциональный общественный центр станет новым комфортным общественным пространством и точкой притяжения, задачу по созданию которых поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе напомнили, что программа реконструкции устаревших советских кинотеатров реализуется за счет средств инвестора. Старые здания превращаются в многофункциональные районные центры с широким набором сервисов.

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