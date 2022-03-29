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1 час назад

В Московском зоопарке родились два детеныша львинохвостого макака

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 2

Два детеныша львинохвостого макака родились в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе зоосада.

В Московском зоопарке родились два детеныша львинохвостого макака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что малыши уже окрепли, ведут себя активно и даже пробуют взрослую еду. Уже сейчас посетители могут посмотреть на все семейство. Мамы детенышей — Жоржетты и ее сестра Колетта.

— Теперь наше семейство вандеру состоит из 6 животных. <...> Потомство, которое родилось у нас, потом уедет в другие зоопарки, чтобы создать там свои семьи, — говорится в сообщении зоосада в группе «ВКонтакте».

24 марта сообщалось, что после зимней спячки в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба.

В настоящее время животные начали вести себя гораздо активнее и не засыпают надолго. Еноты впадают на зиму в неглубокий сон. При наступлении холодов они забиваются в один домик и засыпают кучей, чтобы было теплее. Однако зимой в солнечные дни животные могут проснуться, прогуляться по вольеру, поискать пищу и даже выйти из домика и поесть. После легкого обеда еноты вновь погружаются в сон.

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