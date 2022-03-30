Медицинский центр построят на Бакунинской улице в центре Москвы

На ул. Бакунинская в центре столицы намерены возвести медицинский центр площадью более 3,1 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.
Так, Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 24 марта 2022 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Бакунинская, вл. 9-11, стр. 4 (ЦАО).
«В настоящее время по указанному адресу на участке площадью 0,08 га расположено нежилое аварийное здание площадью свыше 300 кв. м. Инвестор планирует реконструировать объект для дальнейшего размещения здесь медицинского центра», - приводятся в сообщении слова Пятовой.
Уточняется, что суммарная поэтажная площадь медцентра составит более 3,1 тыс. кв. м.