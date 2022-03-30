Медицинский центр построят на Бакунинской улице в центре Москвы

На ул. Бакунинская в центре столицы намерены возвести медицинский центр площадью более 3,1 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на председателя ведомства Анастасию Пятову.