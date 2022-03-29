Скидки на проезд в метро продлены до конца года

Пассажиры двух линий столичного метро - Таганско-Краснопресненской и Некрасовской - смогут до конца года ездить дешевле обычного. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, акцию "Время ранних" решено продлить. Проехать со скидкой по двум линиям можно по рабочим дням с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Размер скидки - до 50%.