В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

На выставке в Оружейной палате представят Кремлевский сервиз XIX века

ТАССТАССиещё 1

Выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" откроется 15 апреля в парадном вестибюле Оружейной Палаты. Утерянную часть парадного сервиза, созданного в 1837-1839 годах, передали в дар Музеям Московского Кремля меценаты Михаил и Елена Карисаловы, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

На выставке в Оружейной палате представят Кремлевский сервиз XIX века
Фото: ©wikipedia.org©wikipedia.org

"С семьей мецената, коллекционера Михаила Карисалова нас связывают давние партнерские отношения. В этом году мы получили прекрасный дар, восполняющий лакуну в музейной коллекции. Благодаря нашим друзьям в музей возвращена часть Кремлевского сервиза, утраченная на рубеже 1920-х - 1930-х годов. Такое пополнение - это большая редкость и великая ценность, и мы выражаем дарителям самую искреннюю и глубокую благодарность", - цитирует пресс-служба генерального директора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину.

Кремлевский сервиз был изготовлен на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1830-х годах по проекту художника-графика и исследователя древнерусского искусства Федора Солнцева. В качестве образцов при создании дизайна он выбрал тарелку царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Кирилловны. Сервиз предназначался для новой резиденции российских императоров - Большого Кремлевского даорца и использовался, в частности, на коронационных обедах в Грановитой палате. После Октябрьской революции часть сервиза была продана через "Антиквариат" - государственную организацию, которая скупала антикварные предметы и продавала их за границу.

Посетители выставки смогут узнать всю историю создания сервиза: от произведений, которыми вдохновлялся Солнцев, до самого набора. Будут представлены как подаренные музею, так и изначально хранившиеся в Кремле предметы сервиза. Экспозиция будет открыта до 25 мая 2022 года.

Новости Москвы,Михаил Карисалов,Елена Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители