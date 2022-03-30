На выставке в Оружейной палате представят Кремлевский сервиз XIX века

"С семьей мецената, коллекционера Михаила Карисалова нас связывают давние партнерские отношения. В этом году мы получили прекрасный дар, восполняющий лакуну в музейной коллекции. Благодаря нашим друзьям в музей возвращена часть Кремлевского сервиза, утраченная на рубеже 1920-х - 1930-х годов. Такое пополнение - это большая редкость и великая ценность, и мы выражаем дарителям самую искреннюю и глубокую благодарность", - цитирует пресс-служба генерального директора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину .

Кремлевский сервиз был изготовлен на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1830-х годах по проекту художника-графика и исследователя древнерусского искусства Федора Солнцева. В качестве образцов при создании дизайна он выбрал тарелку царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Кирилловны. Сервиз предназначался для новой резиденции российских императоров - Большого Кремлевского даорца и использовался, в частности, на коронационных обедах в Грановитой палате. После Октябрьской революции часть сервиза была продана через "Антиквариат" - государственную организацию, которая скупала антикварные предметы и продавала их за границу.