Власти Москвы подготовили новую меру поддержки для застройщиков

Застройщикам в Москве дадут отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков, это даст предпринимателям возможность выбрать финансовое учреждение, которое предоставит максимально комфортные условия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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"Город поддерживает строительную отрасль столицы. В частности, оперативно принимаются решения, которые позволяют улучшить финансовое положение застройщиков. Одна из мер касается собственников, меняющих вид разрешенного использования земельных участков для строительства. <…> Согласно столичному законодательству, при изменении вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства собственник должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Он пояснил, что суммы зависят в том числе от разницы в кадастровой стоимости конкретной территории до и после преобразования правового статуса, а также от места расположения. Инвестор может выбрать удобный для себя вариант внесения платежа - единовременно или в рассрочку. Последний способ выбирают 98% обратившихся. В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода.

Чтобы получить отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков, инвесторам необходимо подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества. По итогам рассмотрения в течение 30 дней собственник участка получит разрешение на рассрочку платежа. Нормы о порядке выплат при смене варианта разрешенного использования земельных участков на строительство содержатся в постановлении правительства Москвы от 10 сентября 2013 года № 593-ПП. Согласно этому документу, собственнику может быть предоставлена рассрочка на срок от одного года до шести лет в зависимости от размера платежа.

"Так, если сумма не превышает 100 млн рублей, плата может быть внесена в течение одного года, а если сумма составляет более 500 млн рублей - в течение шести лет. Банковская гарантия предоставляется инвесторам для обеспечения внесения платежей по рассрочке, которую город дает при изменении вида разрешенного использования участков. Для получения этой гарантии инвесторы должны платить комиссию банку, который по факту является их поручителем", - поясняется в материале.