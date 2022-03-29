В тренде дизайнеры и повара: в Москве вырос спрос на рабочие специальности

Мир изменился: быть «белым воротничком» уже не модно. В тренде рабочие специальности. Они востребованы и хорошо оплачиваются, а еще это отличный шанс быть реально полезным миру.

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Как сообщает вице-мэр столицы Анастасия Ракова, со ссылкой на данные Департамента образования и науки, в этом учебном году в колледжи поступили более 30 тысяч абитуриентов. Какие профессии выбирают молодые люди, читайте в нашей новости.

Самыми популярными направлениями у первокурсников стали: IT-специальности, дизайн, поварское дело и автомобильный сервис. Стать программистами решили три с половиной тысячи вчерашних школьников. Найти себя в мире кулинарии отважились более двух тысяч человек, еще столько же планируют научиться профессионально разбираться в устройстве автомобилей.

Также пользуется спросом обучение на машиниста, спасателя, сварщика, парикмахера-стилиста и пожарного.

В московских колледжах можно пройти обучение по двум сотням специальностей. Образовательные учреждения оснащены по последнему слову техники. Например, в автомобильно-дорожном колледже появился электромобиль для тренировки будущих водителей, а студенты строительных направлений колледжа «26 КАДР» могут отрабатывать навыки с помощью новейших технологий.