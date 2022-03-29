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1 час назад

Синоптик объяснил прошедшую в Москве снежную грозу

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Снежная гроза произошла в Москве вечером 28 марта из-за столкновения разнородных воздушных масс. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Синоптик объяснил прошедшую в Москве снежную грозу
Фото: ВикипедияВикипедия

Он пояснил, что через столицу проходил атмосферный фронт, был высокий контраст по температуре.

"Сильные конвективные восходящие воздушные потоки сформировали неадекватные для марта кучеводождевые облака высотой до 6–7 километров, и все это сопровождалось интенсивными осадками и местами грозой. Это все продукт столкновения двух разнородных воздушных масс", – пояснил Тишковец.

Он добавил, что грозы для марта нехарактерны, такое явление случается в начале весны не чаще одного раза в три–пять лет. При этом обычно грозы начинаются не раньше 15 апреля.

Тишковец также рассказал, что за прошедшие сутки снежный покров в Москве вырос до 13–17 сантиметров, выпало 23% месячной нормы осадков.

"За минувшие сутки в столице на базовой метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, что составляет 23% от месячной нормы. В ближнем Подмосковье в Пушкино зафиксировано 16 миллиметров при норме марта 34 миллиметра", – цитирует синоптика РИА Новости.

Вечером 28 марта на Москву обрушились ливень вперемешку со снегом и гроза. В городе также наблюдался шквалистый ветер.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что всю неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. По словам синоптика, снег в конце марта является обыденностью. Вильфанд добавил, что контраст связан с тем, что февраль был аномально теплым. Температура в прошлом месяце в среднем была на 7 градусов выше нормы.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,ВДНХ,
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