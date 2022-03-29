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51 минуту назад

В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

В Москве и Московской области до 13.00 мск 30 марта продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщает метеобюро.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 марта, в Москве ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого дождя. Температура воздуха составит от +1 до +3°C.

Метеорологическое бюро «Фобос» прогнозирует, что тепло в Центральную Россию придет не раньше второй половины апреля. Всю ближайшую неделю жителей региона ожидают снег, мокрый снег и дождь. Больше всего осадков, по предварительным данным, выпадет 31 марта и 1 апреля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в течение недели жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки, однако количество снега сейчас намного ниже нормы. Он также предупредил о низком атмосферном давлении, которое сказывается на метеозависимых людях.

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