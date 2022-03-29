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1 час назад

Московский метрополитен переходит на полностью российские транспортные карты

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 8

Первая партия транспортных карт «Тройка» с отечественными чипами появится в столичном метро сразу после завершения тестирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 29 марта.

Московский метрополитен переходит на полностью российские транспортные карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Замена чипа никак не скажется на работе карты «Тройка» — она останется такой же удобной для пассажиров. Мы продолжим развивать и другие способы оплаты проезда, включая полностью бесконтактный — Face Pay. При этом выбор способа оплаты всегда останется за пассажиром, — сказал заммэра.

Ликсутов отметил, что в рамках решения штаба мэра Москвы по поддержке экономики был продлен контракт с производителем карт «Тройка», компанией «МСП», на пять лет. По мнению заммэра, госзаказ позволит компании бесперебойно снабжать метро пластиковыми картами, сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности и продолжить работу над еще более современными разработками, передает Агентство городских новостей «Москва».

28 марта в Костроме запустили единую билетную систему на базе карты «Тройка». Она стала 18 регионом, где «СберТройка» запустила работу карты.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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