Московский метрополитен переходит на полностью российские транспортные карты

— Замена чипа никак не скажется на работе карты «Тройка» — она останется такой же удобной для пассажиров. Мы продолжим развивать и другие способы оплаты проезда, включая полностью бесконтактный — Face Pay. При этом выбор способа оплаты всегда останется за пассажиром, — сказал заммэра.