Столичные службы приступили к уборке улиц после снегопада

Столичные городские службы приступили к уборке снега на дорогах, тротуарах и дворах. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— Приступили к механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, — говорится в сообщении ведомства.

Столичных водителей призвали быть внимательными на дороге и с пониманием отнестись к работе городских служб.

В пресс-службе отметили, что в отдельных районах Москвы выпало до 3 сантиметров снега. Наиболее интенсивные осадки зафиксировали на западе города. Москвичам напомнили, что во второй половине дня в столице прогнозируется усиление осадков. Кроме того, возможны сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

— Будьте предельно внимательны на улице. При управлении транспортным средством строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».