в Москве завершилась реконструкция гостиницы для приглашенных артистов Большого театра

В Москве завершилась реконструкция гостиницы для приглашенных артистов Государственного академического Большого театра России, сообщила пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Реконструкция здания апартаментов для временного размещения приглашенных артистов Большого театра России, расположенного в Москве, завершена. <…> На данный момент происходит процесс оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Проектные работы стартовали в 2016 году», - говорится в материале.

Как уточняется, пятиэтажное здание вмещает 17 апартаментов, которые располагаются со второго по пятый этажи. Первый этаж здания занимают организации общественного питания. Внешний вид существующего здания при реконструкции не менялся. Внутренние инженерные системы и отделку здания привели в соответствие с нормативными требованиями.

Отмечается, что «Единый заказчик в сфере строительства» проектирует также Камерную сцену Большого театра имени Покровского и проводит работы по реконструкции художественно-производственных мастерских.