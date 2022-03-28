Мэр Москвы открыл две поликлиники после реконструкции

«В этом году будет больше 50 не реконструкций (поликлиник - прим. Агентства «Москва»), а по сути дела полная перестройка с полной заменой оборудования. <…> Несмотря на определенные экономические сложности, мы не останавливаем эту программу, будем ее в полном объеме реализовать как задумали. Всего около 160 поликлиник мы в этом и следующем году должны закончить. Это огромный объем», - пояснил он.