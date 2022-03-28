Мэр Москвы открыл две поликлиники после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала №1 Диагностического центра №3 и филиал №1 Детской городской поликлиники №110, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Это новая поликлиника (филиал №1 ДЦ №3 - прим. Агентства «Москва»), по сути дела, все перестроено заново. Точка на карте осталась, что здесь была старая поликлиника, все остальное - новое: стены, отделка, оборудование. Поздравляю тоже коллег из поликлиники №110. В Москве продолжается крупнейшая в стране программа реконструкции поликлиник. Крупнейшая за всю историю Москвы», - заявил Собянин.
Мэр добавил, что реконструкция более 50 зданий будет завершена в 2022 году.
«В этом году будет больше 50 не реконструкций (поликлиник - прим. Агентства «Москва»), а по сути дела полная перестройка с полной заменой оборудования. <…> Несмотря на определенные экономические сложности, мы не останавливаем эту программу, будем ее в полном объеме реализовать как задумали. Всего около 160 поликлиник мы в этом и следующем году должны закончить. Это огромный объем», - пояснил он.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, в ходе работ здание поликлиники было полностью перестроено. Обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.
По окончании реконструкции в поликлинику поставлено порядка тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря. Благодаря новому оборудованию, врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ, эхокардиография. Также в поликлинике работает аптечный пункт.