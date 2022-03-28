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51 минуту назад

Многие рестораны Москвы не откроют летние веранды к началу сезона

Говорит МоскваГоворит Москва

Столичные заведения будут ждать потепления, чтобы избежать дополнительных расходов на содержание веранды и охрану.

Летние площадки московских ресторанов не откроются к началу сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Традиционно сезон летних веранд в Москве стартует 1 апреля.

По словам омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергея Миронова, владельцы заведений ждут, когда сойдёт снег.

«Чтобы разобрать большое летнее кафе, необходимо около 600 тысяч рублей, чтобы собрать — до 800 тысяч. Но без летних веранд рестораны в летнее время не смогут нормально функционировать», — сказал РИА Новости Миронов.

По его словам, цены неизбежно будут выше, так как выросла стоимость продуктов питания из-за сбоев в логистике и роста курса валют.

Новости Москвы,Сергей Миронов,
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