Летние площадки московских ресторанов не откроются к началу сезона

Столичные заведения будут ждать потепления, чтобы избежать дополнительных расходов на содержание веранды и охрану.
Традиционно сезон летних веранд в Москве стартует 1 апреля.
По словам омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергея Миронова, владельцы заведений ждут, когда сойдёт снег.
«Чтобы разобрать большое летнее кафе, необходимо около 600 тысяч рублей, чтобы собрать — до 800 тысяч. Но без летних веранд рестораны в летнее время не смогут нормально функционировать», — сказал РИА Новости Миронов.
По его словам, цены неизбежно будут выше, так как выросла стоимость продуктов питания из-за сбоев в логистике и роста курса валют.