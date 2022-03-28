Собянин сообщил о ходе работ капремонта конечных станций автобусных и электробусных маршрутов

«Улучшаем условия труда водителей автобусов и электробусов. Завершили масштабный этап по капремонту конечных станций маршрутов. За прошлый год отремонтировали 59 конечных станций, построили 11 быстровозводимых и два капитальных здания в разных частях Москвы. В ближайшее время отремонтируем еще 36 и построим девять новых», - говорится в сообщении.