Собянин сообщил о ходе работ капремонта конечных станций автобусных и электробусных маршрутов

Завершен масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Улучшаем условия труда водителей автобусов и электробусов. Завершили масштабный этап по капремонту конечных станций маршрутов. За прошлый год отремонтировали 59 конечных станций, построили 11 быстровозводимых и два капитальных здания в разных частях Москвы. В ближайшее время отремонтируем еще 36 и построим девять новых», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что таким образом ежедневно около 4 тыс. водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков пользуются удобствами новых и отремонтированных конечных станций.
«Они позволяют увеличить количество рейсов на маршруте до 10% и уменьшить интервалы движения, исключив перепробеги. У водителей есть возможность комфортно отдохнуть и перекусить», - пояснил Собянин.