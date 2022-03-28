В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
37 минут назад

Собянин: Завершен масштабный этап капремонта конечных станций автобусных и электробусных маршрутов

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Завершен масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин сообщил о ходе работ капремонта конечных станций автобусных и электробусных маршрутов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Улучшаем условия труда водителей автобусов и электробусов. Завершили масштабный этап по капремонту конечных станций маршрутов. За прошлый год отремонтировали 59 конечных станций, построили 11 быстровозводимых и два капитальных здания в разных частях Москвы. В ближайшее время отремонтируем еще 36 и построим девять новых», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что таким образом ежедневно около 4 тыс. водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков пользуются удобствами новых и отремонтированных конечных станций.

«Они позволяют увеличить количество рейсов на маршруте до 10% и уменьшить интервалы движения, исключив перепробеги. У водителей есть возможность комфортно отдохнуть и перекусить», - пояснил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители