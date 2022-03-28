В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Синоптик: Возвращения весеннего тепла в Москву пока не видно на горизонте

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 2

Весеннего тепла в столице в ближайшее время не предвидится. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики рассказали когда ждать весну в Москве
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Я, к сожалению, на горизонте такой теплой весенней погоды - плюс 10-12 градусов - не вижу, ближайшую неделю точно. К сожалению, пока по расчетам, моделям и развитию ситуации, в ближайшей перспективе у меня нет добрых прогнозов по поводу настоящего весеннего тепла», - сказал он.

Тишковец добавил, что через неделю погода в Москве может вернуться в рамки климатической нормы.

«Но это скромные плюс 5-6 градусов», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в столице в ближайшую неделю будет идти снег, по ночам прогнозируются морозы, а дневная температура не поднимется выше плюс 4 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители