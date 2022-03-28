Синоптики рассказали когда ждать весну в Москве

«Я, к сожалению, на горизонте такой теплой весенней погоды - плюс 10-12 градусов - не вижу, ближайшую неделю точно. К сожалению, пока по расчетам, моделям и развитию ситуации, в ближайшей перспективе у меня нет добрых прогнозов по поводу настоящего весеннего тепла», - сказал он.