Синоптики рассказали когда ждать весну в Москве

Весеннего тепла в столице в ближайшее время не предвидится. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Я, к сожалению, на горизонте такой теплой весенней погоды - плюс 10-12 градусов - не вижу, ближайшую неделю точно. К сожалению, пока по расчетам, моделям и развитию ситуации, в ближайшей перспективе у меня нет добрых прогнозов по поводу настоящего весеннего тепла», - сказал он.
Тишковец добавил, что через неделю погода в Москве может вернуться в рамки климатической нормы.
«Но это скромные плюс 5-6 градусов», - заключил он.
Ранее сообщалось, что в столице в ближайшую неделю будет идти снег, по ночам прогнозируются морозы, а дневная температура не поднимется выше плюс 4 градусов.